Тюмень, 19 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Тюменской области перепись населения в труднодоступных сёлах завершится 30 октября. Об этом ИА «Тюменская линия» сообщила заместитель руководителя Тюменьстата Татьяна Тихомирова.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

Она отметила, что перепись населения в труднодоступных поселениях Тюменской области проводится с 1 декабря 2020 года. Переписаны с тех пор жители 28 населённых пунктов Тобольского района, шести Ярковского района и двадцати Уватского района.

С 1 октября 2021 года перепись населения проходит в 135 труднодоступных населённых пунктах региона.