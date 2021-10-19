Вашингтон, 19 октября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Иран должен соблюдать свои обязательства в рамках ядерной сделки. В этом согласились на встрече американский госсекретарь Энтони Блинкен и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщается в распространённом 19 октября заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

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Прайс «Блинкен подчеркнул решительную поддержку Соединёнными Штатами глобальной миссии МАГАТЭ по контролю в области ядерного нераспространения, в том числе в Иране».

Отмечается, что Блинкен и Гросси обсудили необходимость выполнения Ираном «своих обязательств и обязанностей по контролю в ядерной деятельности, прекращения связанных с ядерной сферой провокаций». Также переговорщики согласились, что Тегеран должен «вернуться к дипломатии», о которой часто заявляет.