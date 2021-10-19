Правительство Киргизии лоббирует закон чрезвычайной ситуации в экономике
Бишкек, 19 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Правительство Киргизии настаивает на принятии закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике, со ссылкой на слова депутата Дастана Бекешевва сообщило ИА «24.kg».
Ранее законопроект был возвращен на доработку после возражений президента. Документ доработан, правительство вновь лоббирует принятие закона. Согласно проекту чрезвычайную ситуацию в экономике предлагается вводить при наступлении кризисных ситуаций в экономике страны, на срок не более 90 дней.
На этот период правительство Киргизии получит право:
- менять порядок проведения процедур государственных закупок,
- менять порядок формирования и исполнения бюджетов, в том числе доходной и расходной части,
- изменять условия обслуживания или погашения кредитов и иных выплат, предоставляемых государством.
- проводить реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности по бюджетным кредитам в уставный капитал заемщиков,
- упрощать процедуры привлечения внешних и внутренних инвестиций.
- менять тарифную политику, устанавливать специальные правилв регулирования внутренней и внешней торговли.
Также, в рамках ЧС, правительство Киргизии может получить возможность устанавливать правила избрания и назначения членов управления хозяйственных обществ и предприятий с контрольным государственным пакетом акций, а также установить порядок проведения процедур банкротства.
«В Налоговый кодекс также вносятся изменения, которым режим ЧС в экономике приравнивают к непреодолимой силе, а кабинет министров дополнительно наделяется правом изменения налогового режима, то есть, например, могут убрать добровольный патент и вменить налоговый контракт. Арендодателя обязывают быть смотрящим за ККМ арендатора. Если у арендатора не будет кассовой машины, то арендодатель будет нести ответственность. В 12 законов вносятся поправки, и кабинет министров сможет принимать любые решения без общественного обсуждения — такие дыры закладываются в Закон «О нормативных правовых актах». Предприниматели могут проснуться и узнать, что действуют новые правила», — рассказал Дастан Бекешев.
ИА REGNUM напоминает, что 29 июля Парламент Киргизии, принял инициированный министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым проект закона о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике на шесть месяцев. Законопроект сопровождался критикой со стороны представителей местного бизнеса и был возвращен на доработку президентом страны Садыром Жапаровым.Читайте также: Парламент Киргизии одобрил закон о введении режима ЧС в экономике