Бишкек, 19 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Правительство Киргизии настаивает на принятии закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике, со ссылкой на слова депутата Дастана Бекешевва сообщило ИА «24.kg».

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Ранее законопроект был возвращен на доработку после возражений президента. Документ доработан, правительство вновь лоббирует принятие закона. Согласно проекту чрезвычайную ситуацию в экономике предлагается вводить при наступлении кризисных ситуаций в экономике страны, на срок не более 90 дней.

На этот период правительство Киргизии получит право:

менять порядок проведения процедур государственных закупок,

менять порядок формирования и исполнения бюджетов, в том числе доходной и расходной части,

изменять условия обслуживания или погашения кредитов и иных выплат, предоставляемых государством.

проводить реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности по бюджетным кредитам в уставный капитал заемщиков,

упрощать процедуры привлечения внешних и внутренних инвестиций.

менять тарифную политику, устанавливать специальные правилв регулирования внутренней и внешней торговли.

Также, в рамках ЧС, правительство Киргизии может получить возможность устанавливать правила избрания и назначения членов управления хозяйственных обществ и предприятий с контрольным государственным пакетом акций, а также установить порядок проведения процедур банкротства.

«В Налоговый кодекс также вносятся изменения, которым режим ЧС в экономике приравнивают к непреодолимой силе, а кабинет министров дополнительно наделяется правом изменения налогового режима, то есть, например, могут убрать добровольный патент и вменить налоговый контракт. Арендодателя обязывают быть смотрящим за ККМ арендатора. Если у арендатора не будет кассовой машины, то арендодатель будет нести ответственность. В 12 законов вносятся поправки, и кабинет министров сможет принимать любые решения без общественного обсуждения — такие дыры закладываются в Закон «О нормативных правовых актах». Предприниматели могут проснуться и узнать, что действуют новые правила», — рассказал Дастан Бекешев.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июля Парламент Киргизии, принял инициированный министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым проект закона о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике на шесть месяцев. Законопроект сопровождался критикой со стороны представителей местного бизнеса и был возвращен на доработку президентом страны Садыром Жапаровым.Читайте также: Парламент Киргизии одобрил закон о введении режима ЧС в экономике