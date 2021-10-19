Тюмень, 19 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. В Тюменской области 1,5% привитых от коронавируса заболели COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

К 19 октября 2021 года в Тюменской области привиты от коронавируса 633 тысячи человек, из них более 591 тысячи прошли полный курс вакцинации. Коллективный иммунитет составляет 52%.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что только спустя 21 день после постановки однокомпонентной вакцины или второй дозы двухкомпонентного препарата в организме человека формируются защитные антитела. Поэтому необходимо в период вакцинации соблюдать меры безопасности от COVID-19 — носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.