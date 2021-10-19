Легендарная перчатка с лезвиями Фредди Крюгера уйдёт с молотка
Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Перчатка с лезвиями, которую в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице вязов» носил серийный маньяк из ада Фредди Крюгер, будет продана на аукционе. Об этом 19 октября сообщает портал We Got This Covered.
Трёхдневные торги состоятся в ноябре 2021 года на сайте платформы Prop Store, ожидается, что начальная цена лота составит 30 тыс. фунтов стерлингов ($41,4 тыс.). Перчатка будет выставлена на аукцион вместе с другими предметами, общая стоимость коллекции оценивается в $5,5 млн фунтов стерлингов ($7,59 млн).
Напомним, роль Фредди Крюгера в фильмах «Кошмар на улице вязов» исполнил Роберт Инглунд. Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр снимется в четвёртом сезоне фантастического сериала Netflix «Очень странные дела».