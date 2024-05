Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Перчатка с лезвиями, которую в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице вязов» носил серийный маньяк из ада Фредди Крюгер, будет продана на аукционе. Об этом 19 октября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Кошмар на улице Вязов». реж Сэмюэль Байер. 2010. США Фредди Крюгер

Трёхдневные торги состоятся в ноябре 2021 года на сайте платформы Prop Store, ожидается, что начальная цена лота составит 30 тыс. фунтов стерлингов ($41,4 тыс.). Перчатка будет выставлена на аукцион вместе с другими предметами, общая стоимость коллекции оценивается в $5,5 млн фунтов стерлингов ($7,59 млн).

Напомним, роль Фредди Крюгера в фильмах «Кошмар на улице вязов» исполнил Роберт Инглунд. Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр снимется в четвёртом сезоне фантастического сериала Netflix «Очень странные дела».