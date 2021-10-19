Москва, , 22:26 — REGNUM Иран и Россия намерены заключить договор, в условия которого войдут военное сотрудничество и учения, закупки и поставки вооружений, а также мероприятия по борьбе с терроризмом, заявил 19 октября начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери в интервью телеканалу «Россия-24».

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По его словам, документ пребывает в стадии подготовки, но у лидеров стран есть полное взаимопонимание по этим вопросам.

«Этот документ находится в стадии подготовки. У лидеров наших стран есть полное взаимопонимание в разработке этого документа. К этой работе уже подключились соответствующие ведомства наших стран и, надеюсь, мы скоро закончим подготовку данного документа», — сказал Багери.

«В нем будут положения о военном сотрудничестве и взаимодействии в области безопасности, включая покупку вооружений и подготовку специалистов, ведение учений и борьбу с терроризмом в Западной Азии. Несомненно, этот документ откроет широкий горизонт сотрудничества наших вооруженных сил», — добавил начальник иранского Генштаба.

При этом Багери уточнил, что речь о создании российско-иранского военного блока не идёт, хотя в будущем и не исключена подобная перспектива.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери находится в Москве, где он уже провёл встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

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