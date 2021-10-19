Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. После принятия Смольным решения о введении системы допуска в общественные места по QR-кодам запись на вакцинацию от коронавируса в Петербурге возросла в три раза.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Как сообщили 19 октября в городском комитете по здравоохранению, в колл-центр по номеру 122 во вторник поступило втрое больше, чем обычно, звонков от желающих записаться на прививку.

В комздраве Петербурга заверяют, что уже подготовились к резкому увеличению потока желающих пройти вакцинацию. Людей на прививку ждут в 174 стационарных пунктах вакцинации на базе медучреждений и 42 мобильных пунктах.

«Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. В последние месяцы нагрузка на эти пункты была вдвое ниже», — отметили в ведомстве.

По данным на 19 октября, в Петербурге завершили вакцинацию 1 млн 792 тыс. человек. Запас вакцины в городе превышает 883 тыс. доз.