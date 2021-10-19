Стамбул, Турция, 19 октября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. 19 октября в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» лиссабонский «Спортинг» в матче третьего тура Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержал крупную победу над «Бешикташем» со счетом 4:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе португальской команды отметились Себастьян Коатеш (15' Гонсалу Инасиу, 27' Паулиньо), Пабло Сарабия(44' пенальти) и Паулиньо (89'). Единственный мяч хозяев на 24-й минуте встречи забил нападающий сборной Канады Кайл Ларин после передачи Миралема Пьянича.

Желтые карточки: Порро — 25, Вида — 43, Тейшейра — 47, Геззаль — 58, Инасиу — 72, Феддаль — 76, Пьянич — 90+3.

Составы команд:

«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Н’Сакала, Велинтон, Вида, Соуза, Пьянич, Ларин (Тере, 73'), Геззаль, Тейшейра (Караман, 80'), Батшуайи.

«Спортинг»: Адан, Феддаль (Нету, 90'), Коатеш, Инасиу, де Лима (Эсгою, 73'), Луис (Браганка, 90'), Пальинья, Порро, Сарабия (Томас, 84'), Паулиньо, Гонсалвеш (Сантуш, 90').

«Спортинг», одержав первую победу в группе, набрал три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы C. «Бешикташ» без очков опустился на последнюю строчку.