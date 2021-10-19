Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть первый тизер-трейлер сериала «Ковбой Бибоп», в основу которого ляжет популярное аниме-шоу. Ролик был опубликован 19 октября на YouTube-канале Netflix Russia.

Цитата из м/с «Ковбой Бибоп». режСинъитиро Ватанабэ. 1998. Япония «Ковбой Бибоп»

Отметим, что ролик снят в очень необычной манере и с использованием множества оригинальных приёмов, что инициировало бурное обсуждение в сетевых сообществах поклонников аниме-франшизы. Премьера сериала состоится 19 ноября 2021 года на сайте Netlfix.

Для справки: в качестве главных продюсеров проекта выступают Андре Немец и Джефф Пинкер. Спайка Шпигеля в сериале сыграет Джон Чо («Поиск», «Американский пирог», «Гарольд и Кумар»), Джета Блэка — Мустафа Шакир («Люк Кейдж»), роль Фэй Валентайн досталась Даниэлле Пинеда.