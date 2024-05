Сидней, Австралия, 19 октября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Австралийская фанк-рок группа INXS празднует 34 года со дня выхода их самого успешного студийного альбома «Kick», вышедшего 19 октября 1987 года в качестве шестого полноформатного лонгплея в дискографии группы. Об этом коллектив сообщил в социальных сетях.

Альбом «Kick» вошел в историю как главный успех в карьере обожаемой на родине австралийской группы INXS, которая в 1987 году смогла покорить США. В американском альбомной чарте за тот год он стал четвертым, составив компанию таким культовым пластинкам, как «The Joshua Tree» U2, «Bad» Майкла Джексона, «Hysteria» Def Leppard и «Tango In The Night» Fleetwood Mac. В Штатах альбом был удостоен шестикратного платинового статуса, продавшись тиражом более 10 миллионов копий. По всему миру количество проданных экземпляров составляет не менее 20 миллионов.

После успеха их пятого альбома «Listen Like Thieves» группа собиралась добиться еще больше успеха со следующей пластинкой. К работе снова был привлечён продюсер Крис Томас, гитарист и саксофонист INXS Кирк Пенгилли вспоминал: «Мы хотели записать такой альбом, где все песни были бы потенциальными синглами». Изначально лейбл Atlantic не был доволен результатом, а глава корпорации, по словам менеджера группы Криса Мёрфи, «был готов дать один миллион долларов, чтобы они отправились обратно в Сидней и записали другой альбом». Но на данный момент, согласно данным сервиса Spotify, в первую тройку самых прослушиваемых песен по сей день входят композиции с альбома «Kick», а именно: «Need Your Tonight» (223 миллиона), «Never Tear Us Apart» (160 миллионов) и «New Sensation» (92 миллиона).