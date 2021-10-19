Женева, Швейцария, , 22:16 — REGNUM Народ Ирана страдает от того, что санкции в отношении этой страны применяются без меры. Об этом говорится в опубликованном 19 октября заявлении экспертов ООН в области прав и свобод.

Василий Поленов. Больная

Обращение было подписано в Женеве шестью экспертами ООН. Они решили сделать заявление в связи с тем, что одно из предприятий Швеции перестало поставлять в Иран медицинские бинты.

Стокгольм принял это решение из-за возвращённых Вашингтоном санкций в отношении Ирана. Как отмечают эксперты, шведы испугались «вторичных санкций» со стороны американцев.

«Многие банки и предприятия в мире, включая фармацевтические и медицинские компании, перевыполняют санкции из страха перед потенциальным наказанием», — говорится в обращении экспертов.

«Перевыполнением» эксперты назвали такую ситуацию, когда прекращается любой бизнес с Ираном, хотя санкции не распространяются на гуманитарные товары. Так, медицинские бинты «исключены из санкций». В итоге страдают иранцы, которым требуется эта продукция, в том числе дети.

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