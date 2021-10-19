Манчестер, Великобритания, 19 октября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. 19 октября в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел» «Манчестер Сити» в матче третьего тура Лиги чемпионов разгромил «Брюгге» со счетом 5:1. Лучшим игроком встречи с оценкой9.04по версии порталаWhoScoredбыл признан 30-летний фланговый атакующий полузащитник сборной Алжира Рияд Марез, отметившийся двумя забитыми мячами и двумя успешными отборами. Точность передач футболиста составила 84%.

«Манчестер Сити»

В текущем сезоне Рияд Марез принял участие в одиннадцати матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Марез перешел в «Манчестер Сити» 10 июля 2018 года из «Лестера» за 67,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Алжира составляет 42 миллиона евро. Соглашение Мареза с «горожанами» рассчитано до середины 2023 года.