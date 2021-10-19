Манчестер, Великобритания, 19 октября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Аэропорт Манчестера объявил об эвакуации посетителей и персонала после обнаружения подозрительного пакета, сообщают 19 октября британские СМИ.

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

Подозрительный предмет был обнаружен в одном из терминалов аэропорта.

Администрация воздушной гавани утверждает, что эвакуация контролируется и проводится в соответствии со стандартом.

О задержках рейсов или их отмене информации пока нет.