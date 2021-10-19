Москва, 19 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Блогер Егор Шип представил выпуск YouTube-шоу «Шип шипперит». Ролик доступен на его канале с 19 октября.

Скриншот с YouTube Блогер Егор Шип

В рамках шоу Егор Шип выполнял задания, которые зачитывал его гость — блогер и визажист Игорь Синяк. В одной из карточек было указано, что Шип должен набить себе татуировку с фамилией певца Филиппа Киркорова.

К удивлению Синяка, Егор Шип согласился на выполнение задания. При этом «тату-мастером» стал гость проекта. По признанию Игоря Синяка, для него это был первый опыт в набивании татуировок.

Ранее Егор Шип рассказал, что стал участником Black Star. В составе лейбла он уже выпустил клип на трек «Глаза фонари».