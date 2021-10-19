Москва, 19 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Авария с участием пешехода, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора, произошла вечером 19 октября на юге Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

ДТП

Как уточняется, инцидент произошёл на Симферопольском бульваре в районе дома №21.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что водитель автомобиля попытался уклониться от выбежавшего под колёса пешехода, но избежать столкновения не удалось. Удар оказался такой силы, что мужчину отбросило через ограждение на трамвайные пути.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.