Лондон, 19 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Компания BBC представила рейтинг самых культовых сериалов этого столетия. Список был опубликован 19 октября на официальном сайте СМИ.

Игра престолов

По версии BBC, величайшим сериалом 21 века было признано шоу «Прослушка» — на втором месте оказался сериал «Безумцы». Третьим в рейтинге был указан проект «Во все тяжкие», а четвёртым — «Дрянь». Закрывал пятёрку сериал «Игра престолов».

Добавим, что список составляли 206 экспертов из разных стран — они отбирали лучшие проекты из 460 различных телешоу, выпущенных в этом веке. Позже они определяли десятку лучших сериалов, которые потом были внесены в общий рейтинг.