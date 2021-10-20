Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена, уступив противодействию республиканцев, согласилась ограничить законопроект по борьбе с налоговыми мошенниками, сообщает 19 октября The Washington Post.

Демократы США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что 19 октября демократы Сената США представят новое предложение, подразумевающее сужение объема информации, которую банки должны предоставлять налоговой службе о счетах клиентов.

Согласно новому плану, американские банки должны будут предоставлять данные только о счетах с общим годовым объемом депозитов или снятия средств на сумму более $10 тыс., а не $600, как предлагалось изначально. Требование не будет распространяться на депозиты клиентов, получающих зарплату, или получателей социальных льгот.

Напомним, что демократы пошли на уступки после продолжительной лоббистской кампании банков и критики со стороны республиканцев, которые утверждали, что желание администрации Байдена предоставить больше контроля налоговой службе равносильно вторжению в частную жизнь и превышает полномочия правительства.