Вашингтон, 20 октября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена, уступив противодействию республиканцев, согласилась ограничить законопроект по борьбе с налоговыми мошенниками, сообщает 19 октября The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократы США

Ожидается, что 19 октября демократы Сената США представят новое предложение, подразумевающее сужение объема информации, которую банки должны предоставлять налоговой службе о счетах клиентов.

Согласно новому плану, американские банки должны будут предоставлять данные только о счетах с общим годовым объемом депозитов или снятия средств на сумму более $10 тыс., а не $600, как предлагалось изначально. Требование не будет распространяться на депозиты клиентов, получающих зарплату, или получателей социальных льгот.

Напомним, что демократы пошли на уступки после продолжительной лоббистской кампании банков и критики со стороны республиканцев, которые утверждали, что желание администрации Байдена предоставить больше контроля налоговой службе равносильно вторжению в частную жизнь и превышает полномочия правительства.