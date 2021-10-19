Манчестер, Великобритания, 19 октября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. 19 октября в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел» бельгийский футбольный клуб «Брюгге» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы со счетом 1:5. Матч проходил в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

«Манчестер Сити»

Первый мяч на 30-й минуте встречи забил фланговый атакующий защитник сборной Португалии Жоау Канселу после передачи Филипа Фодена — 0:1. Через тринадцать минут алжирский нападающий Рияд Марез удвоил преимущество «горожан», реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки, — 0:2. В дебюте второй половины забитым мячом отметился Кайл Уокер — 0:3. Через четырнадцать минут вышедший на замену 19-летний Кол Палмер довел счет до разгромного — 0:4. Голевую передачу записали на Рахима Стерлинга. На 81-й минуте полузащитник сборной Бельгии Ханс Ванакен забил «гол престижа» — 1:4. В конце матча Марез оформил дубль и установил окончательный счет — 1:5.

Статистика матча («Брюгге» / «Манчестер Сити»)

Удары 6/21

Удары в створ 3/9

Владение 39%/61%

Угловые 4/4

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Нсоки (Мехеле, 79'), Хендри, Мата, Альварес (Мбамба, 68'), Ланг, Сова (ван дер Бремпт, 56'), Ванакен, Ритс (Вормер,56'), де Кетеларе (Дост, 79').

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Диаш, Ляпорт (Аке,57'), Канселу, Родри (Фернандиньо, 71'), де Брёйне (Палмер, 65'), Силва (Гюндоган, 57'), Грилиш, Марез, Фоден (Стерлинг, 64').

«Манчестер Сити», одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, временно поднялся на первую строчку. «Брюгге» с четырьмя очками опустился на третье место.