Тюмень, 19 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла семилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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Установлено, что вечером 17 февраля 2021 года 51-летний гражданин в состоянии наркотического опьянения на Volkswagen Polo с неисправными световыми приборами двигался по ул. Избышева. Сбив на автомобиле семилетнего ребёнка, он скрылся с места происшествия. Девочка скончалась от полученных травм уже в больнице.

Гражданин признан виновным по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил на три года водительских прав.