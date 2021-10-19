Вашингтон, 19 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст подал документы на регистрацию товарного знака Ye (Йе). Об этом 19 октября пишет издание TMZ.

David Shankbone Канье Уэст

Под новым брендом артист планирует выпускать «санитарные маски для защиты от вирусной инфекции». Как отмечает СМИ, продукция Уэста будет более модная, чем стандартные медицинские маски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст официально сменил имя. Теперь его зовут Йе, а фамилия у него отсутствует.