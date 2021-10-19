Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Кинокомпания Sony Pictures выпустила новый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники (Ghostbusters: Afterlife)». Ролик был опубликован 19 октября на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Скриншот с YouTube Спецмашина из фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

В новом видео авторы картины показали множество сцен, в которых герой Пола Радда и группа детей сталкиваются с представителями потустороннего мира. В фильме также снимаются Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Кэрри Кун («Гнездо») и Маккенна Грейс («Одарённая»).

Ожидается, что в картине также появятся Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер и Эрни Хадсон, снявшиеся в оригинальном фильме «Охотники за привидениями» 1984 года.

Напомним, изначально Sony Pictures хотела выпустить фильм в прокат 10 июля 2020 года, но перенесла премьеру на 18 ноября 2021-го из-за эпидемии коронавируса. Снимает картину Джейсон Райтман — сын режиссёра Айвана Райтмана, выпустившего первую ленту франшизы.