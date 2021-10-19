Вашингтон, 19 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Группа истребителей ВВС США F-15 Strike Eagle прибыла на авиабазу Борча в Румынии для участия в многонациональных военных учениях Castle Forge в черноморском регионе, сообщает 19 октября пресс-служба Командования ВВС США в Европе и Африке.

PACAF Истребитель F-15 ВВС США

Отмечено, что ранее еще одна группа американских истребителей F-15 приземлилась в Болгарии на авиабазе Граф Игнатьево.

«Это развертывание будет содействовать главной цели учений Castle Forge — созданию атмосферы партнерства и подтверждению поддержки США своих союзников по НАТО в регионе Черного моря. Истребители Strike Eagle будут тренироваться вместе с коллегами из ВВС Румынии и Болгарии в течение следующих нескольких дней», — указано в сообщении пресс-службы.

«Возможность работать плечом к плечу с нашими болгарскими и румынскими союзниками демонстрирует наши непоколебимые партнерские отношения и способность обеспечить непревзойденную авиационную мощь в этом важном регионе», — сказал по этому поводу командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.