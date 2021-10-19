Бишкек, 19 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления, с новым перечнем перечень продуктов, на которые будет распространяться государственное регулирование цен, — сообщил 19 октября 24 kg.

Хлеб с молоком

В список продуктов, цену на которые хочет контролировать государство, вошли:

пшеничная мука I сорта;

хлеб из пшеничной муки I сорта и лепешки;

молоко жирностью 2,5−3,2 процента;

масло растительное подсолнечное;

масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента без наполнителей и растительных жиров);

мясо (говядина и баранина, кроме бескостного мяса);

сахар-песок;

рис (белый шлифованный);

макаронные изделия (вермишель, спагетти и рожки);

яйца куриные;

уголь;

бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо;

сжиженный газ;

минеральные удобрения;

корма (сено и солома).

При этом из перечня социально значимых товаров предлагается исключить непродовольственные товары, ранее их включили в список из-за образовавшего дефицита в период пандемии.

Также Минэкономики предложило убрать из перечня овощи, фрукты, рыбу и рыбопродукты, детское питание, чай и соль — госрегулирование цен на них не имеет смысла, эти продукты представлены на рынке в широком ассортименте.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2021 года Киргизия столкнулась с резким ростом цен на продукты и уголь. Госрегулирование цен на уголь сроком на три месяца правительство Киргизии ввело 12 октября.

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