Правительство Киргизии хочет ввести госрегулирование цен на продукты
Бишкек, 19 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления, с новым перечнем перечень продуктов, на которые будет распространяться государственное регулирование цен, — сообщил 19 октября 24 kg.
В список продуктов, цену на которые хочет контролировать государство, вошли:
- пшеничная мука I сорта;
- хлеб из пшеничной муки I сорта и лепешки;
- молоко жирностью 2,5−3,2 процента;
- масло растительное подсолнечное;
- масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента без наполнителей и растительных жиров);
- мясо (говядина и баранина, кроме бескостного мяса);
- сахар-песок;
- рис (белый шлифованный);
- макаронные изделия (вермишель, спагетти и рожки);
- яйца куриные;
- уголь;
- бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо;
- сжиженный газ;
- минеральные удобрения;
- корма (сено и солома).
При этом из перечня социально значимых товаров предлагается исключить непродовольственные товары, ранее их включили в список из-за образовавшего дефицита в период пандемии.
Также Минэкономики предложило убрать из перечня овощи, фрукты, рыбу и рыбопродукты, детское питание, чай и соль — госрегулирование цен на них не имеет смысла, эти продукты представлены на рынке в широком ассортименте.
ИА REGNUM напоминает, что осенью 2021 года Киргизия столкнулась с резким ростом цен на продукты и уголь. Госрегулирование цен на уголь сроком на три месяца правительство Киргизии ввело 12 октября.
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