Бишкек, 19 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления, с новым перечнем перечень продуктов, на которые будет распространяться государственное регулирование цен, — сообщил 19 октября 24 kg.

Хлеб с молоком

В список продуктов, цену на которые хочет контролировать государство, вошли:

  • пшеничная мука I сорта;
  • хлеб из пшеничной муки I сорта и лепешки;
  • молоко жирностью 2,5−3,2 процента;
  • масло растительное подсолнечное;
  • масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента без наполнителей и растительных жиров);
  • мясо (говядина и баранина, кроме бескостного мяса);
  • сахар-песок;
  • рис (белый шлифованный);
  • макаронные изделия (вермишель, спагетти и рожки);
  • яйца куриные;
  • уголь;
  • бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо;
  • сжиженный газ;
  • минеральные удобрения;
  • корма (сено и солома).

При этом из перечня социально значимых товаров предлагается исключить непродовольственные товары, ранее их включили в список из-за образовавшего дефицита в период пандемии.

Также Минэкономики предложило убрать из перечня овощи, фрукты, рыбу и рыбопродукты, детское питание, чай и соль — госрегулирование цен на них не имеет смысла, эти продукты представлены на рынке в широком ассортименте.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2021 года Киргизия столкнулась с резким ростом цен на продукты и уголь. Госрегулирование цен на уголь сроком на три месяца правительство Киргизии ввело 12 октября.

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