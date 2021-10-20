Вашингтон, 20 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Компания Facebook согласилась выплатить до $14,25 млн для урегулирования претензий федерального правительства США о том, что компания дискриминировала американских работников, сообщает 19 октября The New York Times.

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Жалобы были выдвинуты в последние дни правления экс-президента США Дональда Трампа, когда министерство юстиции подало иск против компании в декабре 2021 года, утверждая, что Facebook отказалась «набирать, рассматривать или нанимать» квалифицированных американцев на тысячи должностей. Вместо этого, по словам прокуроров, компания предоставила эти рабочие места иностранным работникам, имеющим рабочие визы.

Facebook должен выплатить $4,75 млн правительству и до $9,5 млн «правомочным жертвам предполагаемой дискриминации со стороны Facebook», говорится в пресс-релизе.

Напомним, что данный иск был подан в рамках усилий администрации Трампа заставить крупнейшие технологические компании страны нанимать больше американцев. Администрация ужесточила требования для получения так называемой визы H1-B, популярной среди технологических компаний, нанимающих иностранцев, и повысила зарплату, которую компании должны платить работникам в рамках этой программы.