Париж, 19 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. 19 октября в Париже на стадионе «Стад де Пренс» футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Ред Булл Лейпцигом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В стартовом составе на поле выйдет 34-летний Лионель Месси, отметившийся во втором туре забитым мячом в ворота «Манчестер Сити».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Марко Верратти, Идрисса Гейе, Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн, Анхелиньо, Амаду Хайдара, Тайлер Адамс, Норди Мукиэле, Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку, Андре Силва.