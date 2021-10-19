Лас-Вегас, США, 19 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Канадская исполнительница Селин Дион назначила новые даты проведения концертов в Лас-Вегасе (США). Об этом 19 октября пишет издание TMZ.

Скриншот с YouTube Селин Дион

Причиной переноса выступлений Селин Дион стали боли, которые она испытывает из-за мышечных спазмов. По словам артистки, она «убита горем» из-за того, что расстраивает своих поклонников.

В марте 2012 года Селин Дион уже отменяла выступления в Лас-Вегасе. У певицы было диагностировано вирусное заболевание голосовых связок.