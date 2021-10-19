Кишинёв, 19 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. До начала ноября молдавские власти должны успеть договориться с Газпромом о поставке в республику российского газа по приемлемым для Кишинёва ценам, сообщила 19 октября журналистам премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

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Заверив, что «газ у Молдавии будет» и что Кишинёв планируется заключить с Газпромом «взаимовыгодный договор», тем более что переговоры идут «на уровне политического руководства России», Гаврилица сказала, что вопрос планируется закрыть к 1 ноября 2021 г.

А чтобы «компенсировать нехватку газа в октябре», Кишинёв ведёт параллельно переговоры с Украиной, Румынией и «другими странами». Так, молдавский министр иностранных дел Николай Попеску 21 ноября поедет в Киев, а вице-премьер республики Андрей Спыну — в Польшу.