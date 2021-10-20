Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Lady Freethinker, некоммерческая организация по защите прав животных, подала 18 октября иск против YouTube в Высший суд Калифорнии, обвиняя компанию в нарушении контракта. В иске утверждается, что платформа не выполнила свое соглашение с пользователями, позволив загружать видеоролики о жестоком обращении с животными и не предприняв никаких действий, чтобы предупредить пользователей о данном контенте. Об этом 19 октября сообщает The New York Times.

YouTube Иван Шилов © ИА REGNUM

Организация Lady Freethinker, которая разоблачила бойцовские сети в Чили и аукционы по продаже собачьего мяса в Южной Корее, заявила, что YouTube проигнорировала неоднократные предупреждения организации. В правилах сообщества YouTube, которые определяют, что разрешено размещать на сайте, говорится, что содержание, содержащее жестокое обращение с животными, не допускается.

По состоянию на 18 октября сотни видеозаписей жестокого обращения с животными были доступны на YouTube. Некоторые из них находились на сайте годами и были просмотрены сотни тысяч раз. Некоторые также содержали рекламу кормов для животных. Это означает, что материнская компания YouTube, Google, делилась доходами от рекламы с теми, кто размещал эти видео.

Как сообщалоИА REGNUM, Роскомнадзор поставил ультиматум Google. Если компания не удалит материалы, претензии к которым возникли у ведомства, ей грозит замедление доступа к сервисам.