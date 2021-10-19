Силуанов пообещал разобраться с налоговыми издержками «Лукойла»
Москва, 19 октября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, пообещал проработать вопрос о налоговых издержках «Лукойла», возникших на фоне отмены налоговых льгот на добычу и транспортировку высоковязкой нефти, передает корреспондент ИА REGNUM.
С вопросом о пересмотре решения по налогам для нефтяников к главе минфина обратилась сенатор Елена Шумилова.
Министр, в свою очередь, заметил, что речи о приостановке производства не идет и пообещал обсудить с главой «Лукойла» налоговые издержки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года отменен особый налоговый режим для высоковязких нефтей. В республике Коми это решение коснулось прежде всего Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, на которых добывается сверхвязкая нефть.