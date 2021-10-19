Москва, 19 октября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, пообещал проработать вопрос о налоговых издержках «Лукойла», возникших на фоне отмены налоговых льгот на добычу и транспортировку высоковязкой нефти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

С вопросом о пересмотре решения по налогам для нефтяников к главе минфина обратилась сенатор Елена Шумилова.

«На сегодняшний день в Коми, в поселке Ярега, на 80% реализован огромнейший инвестиционный проект, который позволил бы в три раза повысить добычу нефти. Хотелось бы вернуться к вопросу по НДД (налог на добавленную стоимость — ред.), но не в 2024, а в 2022 году, потому что это тормозит развитие всей программы по развитию нефтяной инфраструктуры и под вопросом остаются почти четыре тысячи рабочих мест», — заявила Шумилова.

Министр, в свою очередь, заметил, что речи о приостановке производства не идет и пообещал обсудить с главой «Лукойла» налоговые издержки.

«Мы помогли компании по ряду месторождений. Давайте возьмем в проработку, с тем чтобы те дополнительные издержки, (возникшие — ред.) в связи с изменением порядка налогообложения могли бы нивелироваться дополнительными решениями, которые приняты в этом году», — заявил Силуанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года отменен особый налоговый режим для высоковязких нефтей. В республике Коми это решение коснулось прежде всего Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, на которых добывается сверхвязкая нефть.