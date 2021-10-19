Киншаса, 19 октября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. В южной части республики Конго рухнул в реку грузовик, перевозивший людей, сообщает 19 октября местное издание Actualite.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По утверждению газеты, автомобиль потерял управление и упал в реку Калуме-Нгонго в провинции Верхняя Катанга.

В результате погибло не менее 50 человек, сообщают местные власти.

«Он перевозил более 50 человек, спаслись только двое», — заявил представитель администрации провинции Жозеф Каюмба.

Точное число погибших не установлено. На месте трагедии работают водолазы.