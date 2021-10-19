Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть трейлер четвёртого сезона криминально-драматического сериала «Озарк». Ролик был опубликован 19 октября на YouTube-канале компании.

Matthew Keys Netflix

Продолжение шоу онлайн-кинотеатр начнёт показывать 21 января 2021 года. «Назад дороги нет», — такой слоган создатели сериала разместили в описании ролика.

Напомним, четвёртый сезон станет для сериала последним, премьера первого состоялась на сайте Netflix 21 июля 2017 года. Главные роли в шоу исполняют Джейсон Бейтман и Лора Линни.