Нью-Дели, 19 октября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Жертвами ливней и оползней в штате Уттаракханд (Индия) стали 16 человек, передаёт 19 октября NDTV.

Знак Оползень

Отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку не исключено, что под оползнями, а также в затопленных районах могли оказаться люди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муссонные ливни в Индии начались 16 октября. Курортный город Найнитал возле Гималаев оказался отрезанным от остальных районов камнепадом.