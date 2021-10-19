Вашингтон, 19 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Выбранная президентом США Джо Байденом на должность адмирала командного корпуса службы общественного здравоохранения США Рейчел Левин вошла в историю, став самым высокопоставленным чиновником открытым трансгендером в стране. Она также стала первым открытым трансгендером — офицером, получившим четыре звезды, сообщает 19 октября The New York Post.

Defense.gov Трансгендеры снова уходят в подполье

Рейчел Левин, помощник министра здравоохранения США, 19 октября была приведена к присяге. Ее подразделение насчитывает 6 тыс. человек.

Отметим, что командный корпус службы общественного здравоохранения США реагирует на кризисы в сфере здравоохранения, включая введение вакцин от коронавируса и оказание помощи после ураганов.

Ранее Пентагон предоставил трансгендерам право проходить службу в армии США.