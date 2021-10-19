Москва, 19 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Телеведущая и актриса Алёна Водонаева рассказала о планах на покупку недвижимости в Москве. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 19 октября.

Цитата из тф Деффчонки. 2015. Россия Алёна Водонаева

https://www.instagram.com/p/CVNWtDYIIc2/

«Я покупаю квартиру для кота… обстоятельства складываются таким образом, что сын и кот не могут жить на одной территории. А расселять их надо срочно», — заявила Водонаева. Телеведущая объяснила, что у её сына появилась аллергия на питомца по кличке Эскобар.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2021 года Алёну Водонаеву экстренно госпитализировали. У неё диагностировали микроинсульт.