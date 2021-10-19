Мадрид, 19 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. 19 октября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Матч пройдет в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак, Жоффрей Кондогбья, Фелипе Монтейро, Марио Эрмосо Кансеко, Коке, Тома Лемар, Янник Феррейра Карраско, Киран Триппьер, Родриго Де Пауль, Жоау Феликс, Антуан Гризманн.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохаммед Салах.

В матче восьмого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Уотфордом» три Салах-Мане-Фирмино записало на свой счет пять забитых мячей.

«Ливерпуль», одержав победы в двух первых турах, с шестью очками занимает первое место в таблице группыB. «Атлетико» с четырьмя очками идет позицией ниже.