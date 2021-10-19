Милан, Италия, 19 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. 19 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с молдавским «Шерифом». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Интер» (расстановка 3−5-2): Самир Ханданович — Стефан де Врей, Федерико Димарко, Милан Шкриниар — Дензел Думфрис, Артуро Видаль, Марцело Брозович, Николо Барелла, Иван Перишич — Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Шериф» (расстановка 4−3-3): Дмитрий Челядник — Данило Арболеда, Фернандо Костанца, Густаво Дуланто, Криштиано — Себастьян Тилль, Димитрис Коловос, Эдмунд Аддо — Адама Траоре, Франк Кастаньеда, Бруно Соуза.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

После первых двух туров «Шериф», одержав две победы и набрав шесть очков, занимает первую строчку в турнирной таблице группы D. «Интер» с одним очком идет на последнем месте.