Киев, 19 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. 19 октября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» донецкий «Шахтер» в матче третьего тура группы DЛиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Тете, Патрик, Витор, Фернандо, Соломон.

Запасные: Витао, Степаненко, Антонио, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Судаков, Конопля, Пятов, Корниенко, Сикан, Бондарь.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Васкес, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Жуниор, Родриго, Бензема.

Запасные: Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Лунин, Вальверде, Диас, Камавинга, Лопес, Бланко, Гутьеррес.

После двух первых туров мадридский «Реал» с одной победой и тремя очками идет на второй позиции в турнирной таблице группыD. Донецкий «Шахтер» без очков занимает последнее место.