Стокгольм, 19 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Разработчики кооперативной хоррор-игры от первого лица GTFO объявили, что она выйдет из раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам) до конца 2021 года. Об этом 19 октября сообщил портал Wccftech.

Игра

Студия 10 Chambers Collective также подтвердила, что с 1 ноября 2021 года планирует поднять цену на игру. В публикации её сотрудники рассказали о множестве существенных изменений и улучшений, которые GTFO получит с выходом версии 1.0.

Для справки: GTFO выполнена в жанрах шутера от первого лица и survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов). Игра предлагает геймерам выступить в роли членов вооружённой группы, которая пытается вынести ценные предметы из подземного лабиринта, наполненного монстрами.