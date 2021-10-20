Москва, 20 октября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Москве высадят 14 млн тюльпанов. Как заявили ИА REGNUM специалисты Комплекса городского хозяйства, работы завершатся до конца недели (24 октября), чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Для дополнительной защиты цветники задекорируют разноцветной древесной щепой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тюльпаны в парке музея-заповедника Царицино. Москва

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города Петра Бирюкова, традиционно цветы распустятся в начале мая. Он отметил: «Общая площадь клумб составит более 220 тыс. квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства».

В 2022 году москвичей и гостей столицы будут радовать тюльпаны сортов «стронг голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные «апельдорн», белые «роял вирджин» и нежно-розовые «шуга лав».

Любители луковичных смогут увидеть самые эффектные клумбы в парке Победы на Поклонной горе, в сквере у кинотеатра «Орион», на территории ГКБ № 64, а также на Рублевском и Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте и Проспекте Андропова.