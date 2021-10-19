Вашингтон, 19 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. С осуждением новых ракетных пусков Пхеньяна выступает американское руководство, сообщила 19 октября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Плакат КНДР

Джен Псаки «Осуждаем запуск баллистической ракеты КНДР».

От имени США она призвала северокорейское руководство «воздержаться от новых провокаций» и начать диалог по разоружению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди ракет, пуск которых утром 19 октября провели северокорейские военные, была баллистическая. Ракета преодолела расстояние в 430−450 км и достигла высоты 60 км.