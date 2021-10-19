Страсбург, Франция, 19 октября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Албания и Северная Македония провели все необходимые реформы и выполнили критерии для начала переговоров о присоединении к ЕС. Об этом заявил на пресс-конференции в Страсбурге комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Варгейи.

European Parliament Оливер Варгейи

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы первые межправительственные конференции между ЕС и этими двумя странами были проведены до конца текущего года.

«К сожалению, откладывание начала переговоров с Албанией и Северной Македонией отрицательно сказалось на авторитете ЕС. Поэтому нужно как можно скорее решить двухсторонний спор между Софией и Скопье», — процитировало агентство «Бета» слова Варгейи.

Комиссар добавил, что Брюссель находится в постоянном контакте с официальными представителями Болгарии и Северной Македонии и надеется, что решение будет найдено в кратчайшие сроки.

Напомним, что Болгария блокирует начало переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС, требуя от Скопье пересмотреть отношение к некоторым важным событиям македонской истории, а также признать македонский язык диалектом болгарского.