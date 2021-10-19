Киев, , 21:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский был принят министром обороны США Ллойдом Остином и выразил горячую благодарность Вашингтону за помощь для Вооруженных сил «с целью противодействия российской агрессии», сообщает 19 октября официальный сайт офиса президента Украины

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином прошла в Киеве.

«Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны», — цитирует Зеленского сайт офиса президента Украины.

Украинский президент горячо поблагодарил США за материально-техническую помощь на $60 млн.

«Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $60 млн», — указано в сообщении.

«Министра обороны Соединенных Штатов проинформировали о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в альянсе», — сообщила также пресс-служба украинского президента.

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