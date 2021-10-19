Киев, 19 октября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский был принят министром обороны США Ллойдом Остином и выразил горячую благодарность Вашингтону за помощь для Вооруженных сил «с целью противодействия российской агрессии», сообщает 19 октября официальный сайт офиса президента Украины

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином прошла в Киеве.

«Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны», — цитирует Зеленского сайт офиса президента Украины.

Украинский президент горячо поблагодарил США за материально-техническую помощь на $60 млн.

«Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $60 млн», — указано в сообщении.

«Министра обороны Соединенных Штатов проинформировали о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в альянсе», — сообщила также пресс-служба украинского президента.