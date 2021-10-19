Пекин, , 21:06 — REGNUM В режиме видеосвязи прошли переговоры премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с покидающей свой пост федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом накануне, 18 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что глава правительства КНР заверил собеседницу, что его страна готова к сотрудничеству с Германией в противодействии глобальным вызовам.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Ли Кэцян высоко оценил заслуги и вклад А. Меркель в продвижение сотрудничества и дружественных отношений между двумя странами. Основой для дальнейшего взаимодействия, которому Китай придает исключительное значение, он назвал принципы общих интересов, взаимного равенства и выгоды. Подчеркнув выгоды многостороннего видения глобальной ситуации, китайский премьер констатировал, что здоровые двусторонние отношения приносят пользу и противодействуют односторонним подходам. Отдельно были выделены вопросы противодействия климатическим изменениям и сотрудничества в борьбе с пандемией.

Высоко оценив темпы и результаты развития Китая, немецкий лидер выразила уверенность, что немецкие товары найдут дорогу на китайский рынок, а также всецело поддержала расширение гуманитарного сотрудничества и обменов. Канцлер уверена, что обе страны воспользуются 50-летием установления между ними дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2022 году.