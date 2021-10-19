Москва, 19 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Сделать в этом году в России выходными дни с 30 октября по 7 ноября предлагает вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом она заявила 19 октября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Government.ru Татьяна Голикова

Татьяна Голикова «Предлагается обратиться к президенту РФ [Владимиру Путину] и ввести на всей территории Российский Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни».

Инициатива связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране. ИА REGNUMприводит мнение председателя правления Машиностроительного кластера Татарии Сергея Майорова, который считает эту инициативу чрезмерной, а для экономики — вредной.