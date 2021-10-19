Вашингтон, 19 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Мини-холодильники Xbox, которые компания анонсировала в 2021 года в рамках выставки E3, были распроданы за 15 минут. Об этом 19 октября сообщает портал Kotaku.

Xbox Series X

Издание отмечает, что, похоже, как и в случае с консолями нового поколения холодильники в основном достались не поклонникам платформы, а спекулянтам. Вскоре после исчерпания объёма возможных предзаказов устройства появились на сайте онлайн-аукциона eBay с выросшей в три раза ценой.

Напомним, история мини-холодильников Xbox началась как шутка: после того, как компания показала форму консоли Series X, геймеры начали сравнивать её с холодильниками. В итоге Xbox провела конкурс, победитель которого получил полноразмерный холодильник Xbox в стилистике Series X.

В апреле 2021 года генеральный менеджер по маркетингу Xbox Аарон Гринберг, желая, чтобы его компания победила в первоапрельском конкурсе, который устроила страница Twitter Marketing, пообещал, что в случае победы Xbox начнёт производить мини-холодильники.