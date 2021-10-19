Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. 19 октября 34-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи рассказал, что десять лет назад мог перейти в санкт-петербургский «Зенит»: «Да, это было 10 лет назад. Конте сказал мне, что не рассчитывает на меня и я искал новую команду. Мы с «Зенитом» начали переговоры, но я прислушался к своей гордости и принял решение остаться в Турине».

(сс) Clément Bucco-Lechat Леонардо Бонуччи в составе сборной Италии

Завтра, 20 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Ювентусом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Текущее соглашение Бонуччи с «Ювентусом» рассчитано до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянский защитник принял участие в девяти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Сампдории».