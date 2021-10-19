Москва, 19 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Работа системы оплаты парковок в Москве восстановлена в полном объёме после неполадок. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

«Сервис оплаты парковки через СМС работает стабильно. Автомобилисты снова могут оплачивать парковку и пополнять парковочный счёт через СМС и в личном кабинете на сайте parking.mos.ru», — говорится в сообщении.

Напоминаем, вечером во вторник, 19 октября, московские автомобилисты сообщали о неполадках при оплате парковки и пополнении парковочных счётов.