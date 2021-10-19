Сиэтл, США, 19 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Геймдизайнер Маркус Лехто, являющийся одним из создателей видеоигровой франшизы Halo, возглавит новую студию компании Electronic Arts.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Компания, офис которой располагается в Сиэтле, будет заниматься разработкой некого шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица. Лехто будет руководить реализацией проекта, он также будет подчиняться Винсу Зампелле, который возглавляет две студии Electronic Arts — DICE LA и Respawn Entertainment.

Напомним, Маркус Лехто занимал должность арт-директора в проектах видеоигр Halo, Halo 2 и Halo 3. Он работал в студии Bungie на протяжении 15 лет и, как считается, был человеком, который задавал творческое направление.